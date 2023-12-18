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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال نوفمبر.. ميناء شرق بورسعيد يستقبل 113 سفينة حاويات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر  الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,526,903 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 348,292  حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 254 سفينة متنوعة خلال الشهر.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 29 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 335,615 طن، وعدد حاويات 28,005 حاوية مكافئة

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 11 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن صب سائل و2 سفينة سياحية وعدد 53 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر نوفمبر   عدد 113 سفينة حاويات وعدد 7 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و8 سفينة ملح و2 سفينة فحم ، بطاقة محققة 4,092,574 طن، وعدد حاويات 320,067حاوية مكافئة.

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فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 20 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 98,714  طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي يستقبل  سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

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