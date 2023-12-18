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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير صودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الشمالية الاقتصادية لقناة السويس

شحن 6200 طن صودا
شحن 6200 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

استمرت عمليات  شحن الصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ غرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد شهد ميناء غرب بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس  نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة OKTAN القادمة من تركيا لشحن 6200 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى  إيطاليا .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس السفينة NEPTUN القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 4142 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر الابيض المتوسط .

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وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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