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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف المعادات والسيارات لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية خلال الشتاء في بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يرفع الاستعداد لمعدات النقل الميكانيكي

تفقد  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ، سير وتطورات العمل فيما يخص معدات النقل الميكانيكي بالمدينة، فى إطار اصطفاف المعدات ومراجعة السيارات ، ومدى كفاءة وصيانة المعدات والسيارات وعمل الصيانة اللازمة لها بصفة مستمرة، لمواجهة تداعيات الطقس خلال فترة الشتاء 

والتقى رئيس مدينة بورفؤاد بالعاملين بإدارة النقل الميكانيكي لمتابعة مستجدات العمل والإطلاع على كل المعدات داخل المدينة، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر لأى تداعيات طارئة 

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وشدد رئيس مدينة بورفؤاد  على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن معدات جراج النقل الميكانيكي تعد عامل مساعد للعنصر البشري، مؤكدًا أننا نوفر كل الدعم والتسهيلات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد يرفع الاستعداد لمعدات النقل الميكانيكي بالمدينة

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ووجه رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد، بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمدينة.

بورفؤاد أحوال الجوية الاحوال الجوية الخدمات المقدمة للمواطنين محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

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