اصطفاف المعادات والسيارات لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية خلال الشتاء في بورفؤاد

تفقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ، سير وتطورات العمل فيما يخص معدات النقل الميكانيكي بالمدينة، فى إطار اصطفاف المعدات ومراجعة السيارات ، ومدى كفاءة وصيانة المعدات والسيارات وعمل الصيانة اللازمة لها بصفة مستمرة، لمواجهة تداعيات الطقس خلال فترة الشتاء

والتقى رئيس مدينة بورفؤاد بالعاملين بإدارة النقل الميكانيكي لمتابعة مستجدات العمل والإطلاع على كل المعدات داخل المدينة، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر لأى تداعيات طارئة

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن معدات جراج النقل الميكانيكي تعد عامل مساعد للعنصر البشري، مؤكدًا أننا نوفر كل الدعم والتسهيلات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد يرفع الاستعداد لمعدات النقل الميكانيكي بالمدينة FB_IMG_1702977652901 FB_IMG_1702977640597 FB_IMG_1702977645899 FB_IMG_1702977636230 FB_IMG_1702977631697 FB_IMG_1702977634163 FB_IMG_1702977629593 FB_IMG_1702977627479 FB_IMG_1702977625395 FB_IMG_1702977623233 FB_IMG_1702977621064 FB_IMG_1702977618757 FB_IMG_1702977616579 FB_IMG_1702977638523 FB_IMG_1702977658834

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد، بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمدينة.