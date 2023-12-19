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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تدعم السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة

الغضبان أن جنوب بورسعيد
الغضبان أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية على عدد من المشروعات الصناعية بجنوب بورسعيد الموقف التنفيذي في أعمال إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ،  والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية.

الغضبان أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي

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 رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

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وأطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء المرحلة الثانية ، كما تأكد من توافر كافة سبل الراحة للعاملين بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، مستمعا لشرح تفصيلي من مسئولي المصنع حول نسب التنفيذ بأقسام المصنع و الموعد المقرر للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية.

وأكد الغضبان أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة.

ولفت محافظ بورسعيد الى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي،  فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها بأن المحافظة تدعم المستثمر الجاد و تقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

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