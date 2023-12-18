إقامة مصنع ملابس جاهزة ببورسعيد يواكب الأسواق العالمية

تفقد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم، خلال جولة تفقدية ، مصنع الاسمر للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء محمد بصله مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد.

الغضبان يتفقد مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد IMG-20231218-WA0042 IMG-20231218-WA0040 IMG-20231218-WA0041 IMG-20231218-WA0038 IMG-20231218-WA0039 IMG-20231218-WA0031 IMG-20231218-WA0037 IMG-20231218-WA0035 IMG-20231218-WA0032 IMG-20231218-WA0034 IMG-20231218-WA0033 IMG-20231218-WA0036

وتابع اللواء عادل الغضبان، سير العمل ومراحل وخطوط إنتاج الملابس الجاهزة داخل المصنع على أعلى مستوى ،كما استمع لشرح موجز عن معدلات الإنتاج والتصدير التي يتم إنتاجها المصنع لتواكب الاسواق العالمية .

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها محافظة بورسعيد، والذي تأتي واضحة من خلال المشروعات العملاقة التي تم إنجازها خلال زمن قياسي على أرض بورسعيد ، التي تعمل علي فتح المزيد من فرص العمل امام ابناء المحافظة .