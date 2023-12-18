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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة مصنع ملابس جاهزة ببورسعيد يواكب الأسواق العالمية

الغضبان هناك طفرة
الغضبان هناك طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها محافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم، خلال جولة تفقدية ، مصنع الاسمر للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج  داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء محمد بصله مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد.

الغضبان يتفقد مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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وتابع اللواء عادل الغضبان، سير العمل ومراحل وخطوط إنتاج الملابس الجاهزة داخل المصنع على أعلى مستوى ،كما استمع لشرح موجز عن معدلات الإنتاج والتصدير التي يتم إنتاجها المصنع لتواكب الاسواق العالمية .

محافظ بورسعيد يتابع العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر المحافظة

محافظ بورسعيد:المدارس الخاصة تتكامل مع الحكومية في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها محافظة بورسعيد، والذي تأتي واضحة من خلال المشروعات العملاقة التي تم إنجازها خلال زمن قياسي على أرض بورسعيد ، التي تعمل علي فتح المزيد من فرص العمل امام ابناء المحافظة .

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