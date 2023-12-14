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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء

محافظ بورسعيد استمرار
محافظ بورسعيد استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية لعدد 30 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمه الزهراء بالضواحي.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية  بأحياء المحافظة.

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وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه  وتركيب شبكة صرف صحى جديدة  وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية .
 

محافظ بورسعيد استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء

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ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات ونسب التنفيذ الحالية على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

 ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية بحي الضواحي والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء والتي تأتي بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة مشكاة نور.

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