اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية لعدد 30 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمه الزهراء بالضواحي.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بأحياء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية .



محافظ بورسعيد استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء IMG-20231214-WA0021 IMG-20231214-WA0022 IMG-20231214-WA0023 IMG-20231214-WA0026 IMG-20231214-WA0025



ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات ونسب التنفيذ الحالية على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق السكنية بحي الضواحي والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء والتي تأتي بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة مشكاة نور.