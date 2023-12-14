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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: انطلاق حملات غسيل الشبكات وضبط الوصلات المخالفة

مياه القناة: انطلاق
مياه القناة: انطلاق حملات غسيل الشبكات وضبط الوصلات المخالف

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، بدء خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، لتأكيد الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير.

 

وأكد رئيس مياه القناة استمرار الحملات لرفع الوصلات التي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، وعدم اتباع الطرق القانونية في التوصيل.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية"، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك.

وأوضح أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه جار الاستمرار في الحملات المكبرة من إدارة الرقابة والمتابعة، ورئيس قطاع "الإسماعيلية، والسويس وبورسعيد"، وذلك لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات الخلسة.

وذكر أنه تم قطع المياه عن بعض المنشآت، والتي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب بصورة غير قانونية، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه، لافتا إلى أن الحملات تعمل على مدار الساعة في جميع المناطق التابعة لشركة مياه القناة.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات وفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

ونوه إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.

 وتابع: “مستمرون فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية”.

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