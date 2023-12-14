تمهيدا لافتتاحه بأعياد النصر.. محافظ بورسعيد يتابع العمل بإنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية (الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المصنع، مؤكدا أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاحه وتشغيله.

وقال محافظ بورسعيد إن مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عددا من الأنشطة، ومنها “مواد غذائية، وغزل ونسيج، وملابس جاهزة، وبتروكيماويات، وأنشطة هندسية”، وذلك بإجمالي 72 مصنعا بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي “180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725” لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث في الوقت المحدد، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.