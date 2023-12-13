محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الاحتفال بالعيد القومى

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا ، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد ٢٣ ديسمبر( العيد القومي لمحافظة بورسعيد) ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، وعدد من الأجهزة التنفيذية و مقاولو المشروعات.

وفي بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وكافة الأحزاب السياسية بالمحافظة والتحالف الوطني و مقاولي المشروعات ، وجهاز تعمير سيناء، وذلك لجهودهم الكبيرة في المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية، لافتا أن المحافظة خرجت بصورة مشرفة خلال العرس الديمقراطي. 2024

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي، والتي تشمل افتتاح عدد من المشروعات القومية و الخدمية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى انه سيتم افتتاح مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء ، وافتتاح عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، و أعمال تطوير الممشى السياحي، بالإضافة لافتتاح عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد محافظ بورسعيد بأن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة وكذلك إقامة العرض الفني بمشاركة عدد من الجهات .

وأكد محافظ بو،سعيد على فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية ، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية ، لافتا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين .