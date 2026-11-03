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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيروس إسنا الغامض.. رد عاجل من متحدث الصحة

فيروس
فيروس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل ظهور فيروس موسمي في إسنا بالأقصر، موضحا أن وزارة الصحة تتابع الفيروس منذ بداية ظهور شكوى من المواطنين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تتابع يوميا مع مديريات الصحة في الأقصر، مضيفا: لا يوجد مرض غامض، هو فيروس موسمي ينتقل عن طريق الحشرات، وأعراضه معروفة ويتم رصدها بشكل سنوي، مع بروتوكل علاجي محدد.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار: الفيروس سينحسر مع انخفاض درجات الحرارة، والحشرات تتجمع عند المياه الراكدة، والمياه المكشوفة يجب تنظيفها بشكل جيد، لأن الحشرات هي التي تنقل الأمراض.

وأوضح أن كل العبوات التي تتجمع بجانبها مياه، يجب تنظيفها والتخلص منها، منعا لتحرك الحشرات عليها، ونقل الفيروسات، مع اتخاذ إجراءات وقائية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار: لا يوجد انتشار وبائي.. أعداد المرضى من الفيروس الموسمي ليست كبيرة.. ولا يوجد أي أمراض غامضة، والأعراض هي ارتفاع درجات الحرارة، وتكسير في الجسم، وهذا فيروس موسمي وليس مرض غامض.

وعن انتشار مرض الكوليرا في بعض الدول الإفريقية، قال: لدينا واحد من أقوي برامج الترصد للأمراض حول العالم، ولدينا استعداد مستدام في المنافذ الجوية والبحرية والبرية من خلال الحجر الصحي، لأنه هو البوابة الصحية الآمنة لمصر.

فيروس الصحة فيروس إسنا

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