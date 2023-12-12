تحت شعار انزل شارك.. حماة وطن يجوبون شوارع بورسعيد في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

نظم حزب حماة وطن أمانة محافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة امين عام الحزب بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024م.

وخرج المئات من اهالى بورسعيد فى مسيرة حاشدة نظمها حزب حماة وطن بطول شارع عرابي بدءا من حديقه سعد زغلول والانتهاء بشارع محمد علي أحد أقدم الشوارع الرئيسية فى محافظة بورسعيد.

نظم حزب حماة وطن أمانة محافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة امين عام الحزب IMG-20231212-WA0040 IMG-20231212-WA0034 IMG-20231212-WA0041 IMG-20231212-WA0032 IMG-20231212-WA0035 IMG-20231212-WA0037 IMG-20231212-WA0038 IMG-20231212-WA0026 IMG-20231212-WA0028 IMG-20231212-WA0029 IMG-20231212-WA0027 IMG-20231212-WA0030 IMG-20231212-WA0031 IMG-20231212-WA0025 IMG-20231212-WA0024

ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام، وهتفوا بهتافات حماسية لحث المواطنين فى بورسعيد على النزول والمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م.