تحت شعار انزل شارك.. حماة وطن يجوبون شوارع بورسعيد في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

نظم حزب حماة وطن أمانة محافظة بورسعيد برئاسة المهندس محمد سلامة امين عام الحزب بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024م.
وخرج المئات من اهالى بورسعيد فى مسيرة حاشدة نظمها حزب حماة وطن بطول شارع عرابي بدءا من حديقه سعد زغلول والانتهاء بشارع محمد علي أحد أقدم الشوارع الرئيسية فى محافظة بورسعيد.
ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام، وهتفوا بهتافات حماسية لحث المواطنين فى بورسعيد على النزول والمشاركة بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م.