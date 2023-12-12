محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين خلال اليوم الثالث من الإنتخابات الرئاسية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام الانتخابات داخل مدرسة « التنيس» بحي المناخ ، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية خلال جولته الميدانية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، .

وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وايضا التقى عددا من الناخبين للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية في يومها الثالث

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي أمام أكثر من 533 ألف ناخب ببورسعيد ، موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين. و التقي محافظ بورسعيد عدد من المستشارين وتابع انتظام سير العمل داخل اللجنة موجهاً الشكر للأجهزة المعنية علي هذا الأداء المشرف

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتوافد الشباب والنساء وكبار السن علي جميع اللجان الانتخابية ، مؤكدا ان الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتاً للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

محافظ بورسعيد يشيد بالإقبال المكثف للمواطنين خلال اليوم الثالث للإنتخابات IMG-20231212-WA0071 IMG-20231212-WA0072 IMG-20231212-WA0075 IMG-20231212-WA0073 IMG-20231212-WA0084 IMG-20231212-WA0083 IMG-20231212-WA0077 IMG-20231212-WA0078 IMG-20231212-WA0076 IMG-20231212-WA0079 IMG-20231212-WA0082 IMG-20231212-WA0081 IMG-20231212-WA0080 IMG-20231212-WA0074 IMG-20231212-WA0086

وجدد محافظ بورسعيد ، دعوته لأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.