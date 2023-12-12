عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. تجار بورسعيد يحتشدون في لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

ثالث ايام الانتخابات
ثالث ايام الانتخابات تجار بورسعيد يحتشدون لاختيار رئيس مصر ا

انطلقت مسيرة حاشدة، اليوم، من أمام مقر الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، قبل التوجه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة، وحشد كبير من تجار بورسعيد.

ثالث ايام الانتخابات تجار بورسعيد يحتشدون لاختيار رئيس مصر القادم

IMG-20231212-WA0103
IMG-20231212-WA0103
IMG-20231212-WA0101
IMG-20231212-WA0101
IMG-20231212-WA0102
IMG-20231212-WA0102
IMG-20231212-WA0099
IMG-20231212-WA0099
IMG-20231212-WA0098
IMG-20231212-WA0098
IMG-20231212-WA0097
IMG-20231212-WA0097
IMG-20231212-WA0096
IMG-20231212-WA0096
IMG-20231212-WA0100
IMG-20231212-WA0100
IMG-20231212-WA0091
IMG-20231212-WA0091
IMG-20231212-WA0093
IMG-20231212-WA0093
IMG-20231212-WA0092
IMG-20231212-WA0092
IMG-20231212-WA0090
IMG-20231212-WA0090
IMG-20231212-WA0089
IMG-20231212-WA0089

ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر، مؤكدين على وعيهم الوطني وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما رفعوا لافتات تأييد ودعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

تحت شعار انزل شارك.. حماة وطن يجوبون شوارع بورسعيد في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد يدلون بأصواتهم بلجان بورسعيد

وتوجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة وحشود من التجار إلى لجانهم الانتخابية عقب نهاية المسيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد محمد سعده أن الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد واحدة من أعرق وأقدم الغرف التجارية، وتاريخها حافل بدورها ودور منتسبيها الوطني في أحداث ومواقف مختلفة من أجل مصر.

وأضاف: اليوم تمر مصرنا الغالية بمرحلة مهمة من عمر الوطن تستلزم تكاتف جميع فئات الشعب وتلبية نداء الوطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم، والمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة الأحداث الجارية بالمنطقة، وما يُحاك بوطننا الحبيب من مؤامرات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره لإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي يشهدها الوطن في كافة المجالات".

وأعرب رئيس غرفة بورسعيد التجارية عن ثقته في الحس والوعي الوطني لمنتسبي الغرفة في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، والنزول إلى لجان الانتخابات برفقة أسرهم من أجل مصر وطننا الحبيب الغالي، ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.

بورسعيد الانتخابات الرئاسية 2024 الغرفة التجارية المصرية رئيس الغرفة التجارية محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

تحت شعار انزل شارك.. حماة وطن يجوبون شوارع بورسعيد في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد يدلون بأصواتهم بلجان بورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بإقبال المواطنين خلال اليوم الثالث من الإنتخابات الرئاسية

توافد الناخبين ثالث أيام الانتخابات الرئاسية فى بورسعيد بأعداد كبيرة

محافظ بورسعيد: لم نتلق أي شكاوى خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

موظفو ديوان عام محافظة بورسعيد يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

في أول ساعات ثاني أيام انتخابات الرئاسة.. لجان بورسعيد تواصل استقبال حشود المواطنين

محافظ بورسعيد: انتظام سير عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

ترشيحاتنا

على الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية..ملحمة في حب مصر أمام اللجان الإنتخابية

غزة في قلب مصر.. علم فلسطين يزين الانتخابات الرئاسية المصرية.. ومرشح يرتدي كوفية الأشقاء

فرق كشافة أسوان تحتفل بالعُرس الانتخابي داخل اللجان.. بالفيديو

الهيئة الوطنية تشيد بمجهود الأمن فى تنظيم كثافات الناخبين والتكدسات

شاهد| اللقطات الأولي لمران الاهلي في جدة استعدادا لـ كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| مرتجي: لدينا إصرار على تقديم بطولة مميزة.. وشكر خاص للأشقاء في السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ