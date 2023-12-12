ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.. تجار بورسعيد يحتشدون في لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

انطلقت مسيرة حاشدة، اليوم، من أمام مقر الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، قبل التوجه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة، وحشد كبير من تجار بورسعيد.

ثالث ايام الانتخابات تجار بورسعيد يحتشدون لاختيار رئيس مصر القادم IMG-20231212-WA0103 IMG-20231212-WA0101 IMG-20231212-WA0102 IMG-20231212-WA0099 IMG-20231212-WA0098 IMG-20231212-WA0097 IMG-20231212-WA0096 IMG-20231212-WA0100 IMG-20231212-WA0091 IMG-20231212-WA0093 IMG-20231212-WA0092 IMG-20231212-WA0090 IMG-20231212-WA0089

ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر، مؤكدين على وعيهم الوطني وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما رفعوا لافتات تأييد ودعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتوجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة وحشود من التجار إلى لجانهم الانتخابية عقب نهاية المسيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد محمد سعده أن الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد واحدة من أعرق وأقدم الغرف التجارية، وتاريخها حافل بدورها ودور منتسبيها الوطني في أحداث ومواقف مختلفة من أجل مصر.

وأضاف: اليوم تمر مصرنا الغالية بمرحلة مهمة من عمر الوطن تستلزم تكاتف جميع فئات الشعب وتلبية نداء الوطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم، والمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة الأحداث الجارية بالمنطقة، وما يُحاك بوطننا الحبيب من مؤامرات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره لإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي يشهدها الوطن في كافة المجالات".

وأعرب رئيس غرفة بورسعيد التجارية عن ثقته في الحس والوعي الوطني لمنتسبي الغرفة في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، والنزول إلى لجان الانتخابات برفقة أسرهم من أجل مصر وطننا الحبيب الغالي، ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.