استشاري تغذية يحذر من الانسياق وراء تريند «إلغاء النشويات»

حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من الانسياق وراء «تريند إلغاء النشويات» تمامًا من النظام الغذائي، مؤكدًا أن منع مجموعة غذائية بصورة مطلقة دون وجود سبب طبي قد يضر بالجسم، وأن الحل يكمن في تنظيم الكميات أو استبدال بعض الأطعمة بأخرى تناسب الحالة الصحية.

وقال استشاري التغذية العلاجية، خلال برنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النشويات مثل البطاطس والأرز والقمح أطعمة خلقها الله ضمن تنوع الغذاء، ولا يصح التعامل معها باعتبارها ضارة للجميع، مشيرًا إلى أن الاختلاف في طبيعة الأجسام والحالات الصحية يجعل احتياجات الأشخاص الغذائية متفاوتة.

وأضاف أن هناك فرقًا بين منع الطعام وتقنين تناوله، موضحًا أن الشخص يمكنه تقليل الكميات أو اختيار بدائل تناسب حالته، مثل تناول كمية صغيرة من الخبز أو الأرز، بدلًا من إلغاء النشويات بالكامل دون إشراف متخصص.

وأشار إلى أن بعض المنتجات التي تُسوّق باعتبارها بدائل صحية، مثل الحليب خالي الدسم أو الخالي من اللاكتوز، تختلف طريقة تصنيعها ومكوناتها؛ فالحليب الخالي من اللاكتوز يُضاف إليه إنزيم اللاكتيز لتكسير سكر اللاكتوز، بينما قد يؤدي نزع الدهون إلى فقد بعض الفيتامينات الذائبة فيها، مثل فيتامينات A وD وE وK.

وشدد على أن المنع المطلق ينبغي أن يرتبط بوجود ضرر واضح أو سبب طبي يستدعي ذلك، مستشهدًا بمريض السكري الذي يعاني ارتفاعًا شديدًا في مستوى السكر، وقد يحتاج إلى تجنب بعض الحلويات في تلك المرحلة.

وأكد أن تحديد كمية النشويات ونوعها يجب أن يراعي الحالة الصحية ومستوى النشاط البدني ووظائف الجسم، وتحت إشراف الطبيب المختص.