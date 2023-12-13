الغضبان لأهالى بورسعيد: ضربتم مثالا يحتذى به بتلاحم الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رسالة إلى اهالى المحافظة عقب انتهاء انتخابات اختيار رئيس مصر القادم ٢٠٢٤ والتى شهدت تلاحم لكافة فئات الشعب بالمحافظة .

واثني محافظ بورسعيد على الجهود الكبيرة التى بذلت من أهالي المحافظة وكافة الأجهزة خلال الفترة الماضية والتى تجلس خلال ٣ أيام التصويت

وجاءت نص رسالة محافظ بورسعيد إلى الاهالى

أهلي وأخوتي أبناء بورسعيد الباسلة..

أعلم جيدا أنكم لا تنتظرون شكرا على الملحمة الوطنية التي رسمتوها بصفوف الديمقراطية والوطنية والحرية أمام لجان الانتخابات الرئاسية طوال 3 أيام مضت.

يوما تلو الأخر نزداد جميعا فخرا أننا أبناء بورسعيد ونعيش على أرضها الحرة الأبية .. يوما تلو الآخر نزداد فخرا أننا أحفاد 56 .. يوم تلو الآخر نزداد فخرا أننا لم نتأخر يوما عن تلبية نداء الوطن مهما كانت التضحيات والصعوبات والأزمات.

لقد ضربتم مثالا يحتذى به وأرسلتم رسالة إلى العالم كله بتلاحم الشعب المصري بكافة طوائفه خلف وطنه، مؤكدين على وعيكم وحسكم الوطني ووقوفكم بجانب دولتكم، ومستعدين دوما للدفاع عن تراب مصر وسحق أعدائها.

وكلي ثقة أننا سنواصل سويا دعمنا ووقوفنا بجانب وطننا الغالي مصر لنتجاوز سويا كافة الأزمات ونواصل مسيرة التنمية في كافة المجالات من أجل حاضر أفضل لنا جميعا ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬