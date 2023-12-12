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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بورسعيد.. سعادة كبيرة بين المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قالت يارا أمين، مراسل صدى البلد في بورسعيد، إن هناك حالة من السعادة والتفاؤل بين المواطنين أمام لجان الانتخابات، والجميع يشعر بأنهم في مهمة وطنية تجاه بلدهم، ومصرين على التواجد أمام لجان الانتخابات حتى نهاية اليوم. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضافت خلال تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن الاحتفالات بين المواطنين بدأت مبكرًا، والمواطنون سعداء بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات. 

وتحدثت مراسلة صدى البلد مع المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات اليوم، إذ قالت إحدي السيدات: "إحنا نازلين بكل قلب وكل حب عشان ننتخب الرئيس السيسي، إحنا بنحبك من كل قلبنا، وعاوزينك معانا مدى الحياة، وبنحبك من قلبنا، وتحيا مصر".

الانتخابات الرئاسية لجان الانتخابات السعادة مراسل صدى البلد قناة صدي البلد انتخابات الرئاسة 2024

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