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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر المحافظة

خلال زيارته لمجزر
خلال زيارته لمجزر بورسعيد ومحطة التسمين الغضبان يوجه بالارت

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، سير العمل بمجزر المحافظة، ومحطة تسمين الماشية ، لمتابعة مستجدات الخدمات المقدمة داخل المجازر الحكومية بالمحافظة  ومحطة تسمين الماشية ، ورافقه خلالها  مدير محطة تسمين الماشية،  ومدير مجزر بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل محطة تسمين الماشية و مجزر المحافظة

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واطلع محافظ بورسعيد سير العمل داخل محطة تسمين الماشية على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة

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 وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محطة تسمين الماشية تشهد توفير المزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة تلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة ، لافتا أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية،  وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على توافر اللحوم بكميات وأسعار  تلبي احتياجات المواطنين  ،  فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة،  وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر.

وشدد على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة،  مشيرا ان بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، وتم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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