فاز فريق جامعة بورسعيد بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة حافز الابتكار المنظمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وذلك عن المشروع البحثي بعنوان "دراسة مبتكرة لتحويل الملوثات السامة التي لا تتحلل بيولوجيا إلي مواد قابله للتحلل في البيئة باستخدام مخلفات صناعية"

وقد سلم الجائزة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

فوز جامعة بورسعيد بالمركز الثاني في مسابقة حافز الابتكار IMG-20231219-WA0028 IMG-20231219-WA0027

وقد أعرب الأستاذ الدكتور ايمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته بهذا الفوز الذي يأتي نتاجًا للمجهودات المبذولة في الجامعة نحو دعم المبتكرين والنوابغ وذلك في اطار خطة الجامعة نحو تحقيق بيئة داعمة للابتكار والابداع في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.



ذكرت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بشباب الباحثين وتسعى دائما الى المشاركة في جميع المسابقات القومية والمنتديات العلمية إيمانًا بأهمية المشاركة والتواصل البناء.

والجدير بالذكر أن الفريق قد تأهل للنهائيات من أصل ١١٩ فريق من ٢٥ جامعة ومعهد، ويتكون الفريق البحثي الفائز بالمركز الثاني من ستة طلاب من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة بورسعيد تحت اشراف الدكتور محمد إسماعيل بسيوني والمهندس عمرو منسي

وهم: أميرة رضا بدر وأحمد رضا أبو الرجال وهدير غريب جاد الرب وميرنا محمد فهيم ومازن ايهاب مقلد ومحمد نبهان حسنين.