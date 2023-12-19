محافظ بورسعيد: فخور بإنجازات الدولة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي الماضية| شاهد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا، عقب إعلان نتيجة العرس الديمقراطي « الانتخابات الرئاسية 2024» ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و الدكتور منصور بكري، ورؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية و التعليم، و عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والأمنية و الأحزاب و مديري المديريات والتحالف الوطني و شباب المحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي كافة الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي بداية اللقاء، تقدَّم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد ثقة ابناء مصر فى الرئيس فى هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار، لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

وأعرب محافظ بورسعيد ، عن فخره بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ثقته التامة في استكمال مسيرة التنمية و الرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيا المولي عز وجل أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ.سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد على خالص شكره وتقديره للأجهزة الأمنية والسيادية بمحافظة بورسعيد وكذلك رجال مديرية أمن بورسعيد، و ذلك لجهودهم الأمنية المكثفة قبل و أثناء سير العملية الانتخابية، فضلا عن دورهم في تأمين المقرات الانتخابية، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين خلال عملية التصويت.

كما توجه بالشكر و التقدير للتنفيذيين من رؤساء الأحياء الاحياء و مدينة بورفؤاد، ومديري المديريات و التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وذلك على جهودهم الكبيرة و المضنية خلال سير أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد، وحرصهم على توعية المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري و اختيار رئيس الدولة المصرية

بورسعيد تحتفل بفوز الرئيس السيسي IMG-20231219-WA0024 IMG-20231219-WA0023 IMG-20231219-WA0020 IMG-20231219-WA0021 IMG-20231219-WA0026 IMG-20231219-WA0016 IMG-20231219-WA0011 IMG-20231219-WA0014 IMG-20231219-WA0017 IMG-20231219-WA0018

و توجه المحافظ بالشكر ايضا للأحزاب السياسية بمحافظة بورسعيد و التحالف الوطني و جامعة بورسعيد وكافة الجهات ، و قال محافظ بورسعيد، أن الجهات المشاركة في العملية الانتخابية بمحافظة بورسعيد، ضربت أروع الأمثلة للإخلاص في العمل، وحب الوطن، والذي بدا واضحا من خلال الاستعدادات المكثفة التي تم اتخاذها في جميع الأحياء وبورفؤاد، لتجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، و المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية الانتخابية، و التواصل المستمر مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة، و تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الاقتراع.

وأكد المحافظ، أن العملية الانتخابية ببورسعيد ظهرت بصورة مشرفة، عكست التطور الحضاري و التنمية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيدا بمستوى التنظيم و الرقي الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي كان نتيجة عمل دؤؤب للأجهزة التنفيذية والأمنية قبل بدء مارثون الانتخابات الرئاسية.

و نوه اللواء عادل الغضبان، إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ، كان أهم أسباب انتظام العملية الانتخابية وخروجها في أبهى صورة بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد تحتفل بفوز الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٩١٨ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٨٢٤ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٨٢٣ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٧٤٨ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٧٣٠ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٥٢٦ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٥٤٥٨ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٢٥٣٧ ٢٠٢٣١٢١٨_٢١٢٣٥٩ ٢٠٢٣١٢١٨_٢٠٣٦١٢

كما أشاد محافظ بورسعيد بالإقبال المكثف للمواطنين خلال عملية الاقتراع، و ووعيهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري ، واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية، متمنيا للجميع التوفيق خلال الفترة القادمة لما فيه الخير لبلدنا الحبيبة.