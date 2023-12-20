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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: فخور بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية

الغضبان فخور بمعدل
الغضبان فخور بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا ، وذلك لبحث استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال أعياد ٢٣ ديسمبر( العيد القومي لمحافظة بورسعيد) ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري،  وعدد من الأجهزة التنفيذية و مقاولو المشروعات وجهاز تعمير سيناء و ممثل مؤسسة مشكاة نور.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي،  فضلا عن استعراض نسب العمل في عدد من المشروعات  الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ،  حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من  مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء لسرعة افتتاحه في أقرب وقت خلال احتفالية كبرى تليق بما شهدته المنطقة من أعمال تطوير شاملة.

كما استمع المحافظ،  للموقف التنفيذي الحالي في أعمال تطوير الممشى السياحي، و إنشاء سوق خديجة الحضاري الذي يأتي ضمن أعمال تطوير منطقة خديجة، و موقف العمل في تطوير المناطق السكنية في عدد من الأحياء، و نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة و تطوير  عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

الغضبان فخور بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية

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كما تطرق اللواء عادل الغضبان،  لموقف الاعمال التي شهدتها  عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد،  مشيرا أنه يجرى الانتهاء منها استعدادا لافتتاحها و تشغيلها قريبا،  لافتا أن افتتاحات المشروعات الجديدة ستشهد حضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

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وفي هذا السياق،  وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل،  والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها،  وأكد محافظ بورسعيد بأن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد ، على فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية ، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية ، لافتا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين  .

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