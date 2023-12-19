زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، محكمة بورسعيد الإبتدائية، حيث التقى المحافظ المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد، و تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات بين الجانبين.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر و التقدير لرئيس محكمة بورسعيد، وجميع القضاة و المستشارين على جهودهم خلال سير العملية الانتخابية في محافظة بورسعيد، مشيدا بجهود العاملين داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة، و دور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الهيئة القضائية خلال الانتخابات الرئاسية 2024 FB_IMG_1702985103325 FB_IMG_1702985098965 FB_IMG_1702985101134 FB_IMG_1702985096663 FB_IMG_1702985094582 FB_IMG_1702985092333 FB_IMG_1702985090233 FB_IMG_1702985087950

ومن جانبه، أشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات المحافظ المتواصلة والتى حققت تطور فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.