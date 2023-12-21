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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور الآلاف من أهالي بورسعيد.. المدينة الباسلة تحتفل بعيدها القومي |شاهد

بحضور الآلاف من أهالي
بحضور الآلاف من أهالي بورسعيد . الباسلة تحتفل بعيدها القومى

احتفل الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد بالذكرى ال67 لأنتصار أهالى الباسلة على قوى العدوان الثلاثي الغاشم واجبارهم على الجلاء عن مصر فى 23 ديسمبر 1956 

 

وحرصت جموع اهالى بورسعيد التواجد بميدان الشهداء الذي يخلد ذكرى الانتصار على الدول الثلاث المشاركة فى العدوان على مصر ومحاولة دخولها عن طريق بورسعيد عقب إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس 

هذا وضع اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، و  قائد الجيش الثاني الميداني ، اليوم الخميس،  إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء " حديقة المسلة "،  وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى_عيد النصر _  وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والاستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية و الشبابية ابتهاجا باحتفالات بورسعيد بعيدها القومى .

وأكد محافظ بورسعيد على أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية،  وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصيبن.

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يذكر أنه تحل اليوم الذكرى ال67 لانتصار محافظة بورسعيد على العدوان الثلاثى والتي تم تخليدها لتكون العيد القومى للمحافظة، وذلك بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان الشهداء، وإقامة العرض الفنى والعسكرى بالميدان .

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