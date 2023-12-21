التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم مساءا، أبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، بديوان عام المحافظة ، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي ، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و البطل احمد هلال وأسر شهداء 56.

محافظ بورسعيد يلتقي أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومي IMG-20231220-WA0081 IMG-20231220-WA0080 IMG-20231220-WA0078 IMG-20231220-WA0076 IMG-20231220-WA0079 IMG-20231220-WA0077

وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني الشكر لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد فى سجل التاريخ المصري والتاريخ العالمي، وكانوا سببا فى جعل اسم بورسعيد يذكر فى كل البلدان حول العالم، معربا عن فخره بتواجده مع أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام1956.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بانتصارات محافظة بورسعيد والتي تتجسد كل عام خلال عيد النصر و تظهر ايضا خلال الاحتفالات التى تقيمها المحافظة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور.

وتطرق المحافظ لدور أبطال بورسعيد والذين وقفوا صامدين فى وجه العدو وضربو أروع الامثلة أمام العالم فى الحفاظ على أراضي الوطن، مشيرا أننا نواجه الٱن حربا من نوع ٱخر وهى حرب التنمية والتعمير لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر، لافتا أن إعادة التعمير والبناء والإنجاز الذي يحدث بالدولة المصرية خلال الاعوام الماضية يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية التاريخي ، وأن بورسعيد كانت دوما رمز الصمود والتحدي والابداع .

واختتم اللقاء، بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع أبطال وأسر المقاومة الشعبية