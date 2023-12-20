رئيس جامعة بورسعيد يهنئ فريق الهندسة بالفوز على المركز الثاني في مسابقة المعهد الامريكي

هنأ الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد فريق كلية الهندسة الحاصل على المركز الثاني من بين ٢٧ فريق طلابي على مستوى ١٢ جامعة مصرية في مسابقة المعهد الامريكي للخرسانة ACI المقامة في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبوقير يالاسكندرية.

تأتي مشاركة فريق كلية الهندسة للمرة الثانية على التوالي في مثل هذه المسابقة وكانت قد حصلت على المركز الأول العام الماضي في مسابقة مثيلة لتصميم كرة بولينج من الخرسانة من بين عدد كبير من الجامعات المصرية أيضا.

حضر المسابقة البروفيسور انطونيو ناني رئيس المعهد الامريكي للخرسانة ACI واثنى على مشاركة الطلاب من الجامعات المصرية وعرض المزايا التى يتيحها معهد ACI لطلاب الجامعات المصرية .

المسابقة تعتبر تحد كبير للطلاب في تصميم عناصر انشائية من الخرسانة المسلحة لمقاومة أحمال الصدم وتحتاج المسابقة من الطلاب تنفيذ النماذج بانفسهم معمليا وفقا لمعايير تحددها اللجنة المنظمة واستعمال ما درسوه في تنفيذها بشكل يحقق المطلوب والتكلفة الاقتصادية لها.

شارك في هذه المسابقة عدد من الجامعات المصرية ومؤسسات تعليمية منها جامعة بورسعيد و والفنية العسكرية وجامعة الاسكندرية والمنصورة والسويس وجامعة حورس وجامعة فاروس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير وفرع شيراتون وأسوان.