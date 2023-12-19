جامعة عين شمس تستعد لاطلاق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى اطار حرص إدارة جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص.



وذلك برعاية اللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قناو الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من ٢٦ الى ٢٨ من ديسمبر الجارى.



وتقام القافلة بتنسيق الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إشراف السيد اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض.



و تضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان .



كما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.