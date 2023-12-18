رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشيد بمظهر الانتخابات

تقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً وتم إعلان نتائجها الرسمية اليوم الإثنين.

وأشاد رئيس الجامعة بالصورة الحضارية التى خرجت بها الإنتخابات الرئاسية ، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والتى تعكس روح الولاء والانتماء من الجميع ، داعياً الله تعالى أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الجديدة إلى كل ما يحقق الخير والرخاء والأمن والأمان والإستمرار فى مسيرة البناء والتطوير لمصرنا الغالية.