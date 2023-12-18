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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يهنئ السيسي.. ويؤكد: مصر نجحت فى استعادة دورها الوطني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

و قال رئيس جامعة بنها إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.

واكد رئيس جامعة بنها أن مصر نجحت فى استعادة دورها الوطنى وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر.

وأشاد بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، كشفت عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، منوهة بأن من لهم حق التصويت 67032438، وشارك فى التصويت 44777668 مواطنًا بنسبة مشاركة 66.8%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 44288361 بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 بنسبة1.1%.

وحصل المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى (عبدالفتاح السيسى) على 39702451 صوتًا بنسبة 89.6%، وحصل المرشح محمد فريد سعد زهران (فريد زهران) 1776952 صوتًا بنسبة 4%، وحصل المرشح عبد السند حسن محمد يمامة (عبد السند يمامة) 822606 صوتًا بنسبة 1.9٪؜، وحصل المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر (حازم عمر) 1986352 صوتا بنسبة 4.5٪.؜ 

وأعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%% وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، عدم تلقيها أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

 

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