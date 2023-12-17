عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تنشر فيديوهات لعملية الاقتراع

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو، يرصد العملية الانتخابية من أمام اللجان بمحافظات مصر، وعملية تصويت المواطنين، والحصر العددي، والفرز باللجان الانتخابية، في انتخابات الرئاسة 2024، التي أجريت على مدار 3 أيام، بدأت يوم الأحد 10 ديسمبر، وانتهت الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.

وأشارت في بيان إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

العملية الانتخابية رصد العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

في قاعة المؤتمرات.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية من مدينة نصر

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بدء فترة البت في الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة

الفرز والإقتراع|الهيئة الوطنية تتلقى غدا طعون الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية تحدد إجراءات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية تعلن انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

الهيئة الوطنية تتابع مع اللجان العامة اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

هاري ضحية للقرصنة.. ماذا يحدث للأمير البريطاني؟

عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم الإسكندراني

سعر الذهب اليوم 17 - 12 - 2023

آية بالقرآن تجلب الرزق.. وفضل سورة الواقعة في منع الفقر

الغرف التجارية: القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار

طبيب يكشف أهمية ممارسة الرياضة بانتظام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ