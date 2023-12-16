الهيئة الوطنية تنشر فيديوهات للعملية الانتخابية من أمام اللجان بالمحافظات

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لرصد العملية الانتخابية من أمام اللجان بمحافظات مصر، وعملية تصويت المواطنين والحصر العددي، والفرز باللجان الانتخابية، بانتخابات الرئاسة التي أجريت علي مدار ثلاثة أيام بدأت يوم الأحد الماضي، وانتهت الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.

وأشارت في بيان إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.