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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواصلة مسيرة البناء والتنمية..معهد إعداد القادة يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسرة المعهد، برئاسة الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة المعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير المعهد، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة. 

وأعرب المعهد في بيان له اليوم عن فخره واعتزازه بالشعب المصري العظيم، مؤكدًا على أن هذا الحدث التاريخي يعكس مدى وعي الشعب وإيمانه بالقيادة الحكيمة للرئيس، ورغبته الصادقة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والاستقرار التي بدأها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم.

كما أكد المعهد على ثقته الكاملة في قدرة الرئيس على مواصلة النهوض بمصر وشعبها نحو مستقبل أفضل يتحقق فيه التقدم والازدهار، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة مصر وشعبها العظيم.

السيسي والدكتور كريم همام الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية الانتخابات الرئاسية فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة الشعب المصري العظيم

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