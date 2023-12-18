افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي "فن صناعة الماركة الشخصية والمستقبل الوظيفي" بجامعة أسيوط

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم "الاثنين"، وقائع انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "فن صناعة الماركة الشخصية، والمستقبل الوظيفي Personal Branding"، الذي تنظمه وحدة التعليم والتدريب المستمر، التابعة لمركز دراسات المستقبل بالجامعة، للمرة الأولي في رحاب الجامعة، تحت اشراف الدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة ومدير مركز دراسات المستقبل.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، حرص إدارة الجامعة على توفير فرص تدريب متميزة لتنمية التفكير الابتكاري لدى ابنائها، ودعم المشروعات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إحداث التكامل في المجالات التي يدرسونها، وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم؛ بما يحقق بناء جيل جديد، قادر على تحمل المسئولية، والمنافسة في مجالات سوق العمل.

وثمن جهود الدولة المصرية؛ في تبنّي العديد من المبادرات الشبابية الهادفة، والمبتكرة، التي تسمح لهم باستثمار طاقاتهم، وقدراتهم الإبداعية إلى أقصى حد ممكن، فضلاً عن دورها في تحقيق تطلعاتهم، وطموحاتهم المهنية، وفتح آفاقاً وافكاراً جديدة أمامهم؛ تدفعهم نحو عالم أفضل.

كما أشاد رئيس الجامعة بالحضور الطلابي اللافت والمميز، وحرصهم علي الاستفادة القصوي من فرص التدريب المتميزة، التي تقدمها الجامعة، متمنياً لهم مستقبلاً باهراً ومشرقاً، فى كافة مجالات العمل، ومناحى الحياة.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عدوي، أن البرنامج التدريبي يمتد علي مدار يومين، ويستهدف صقل مهارات الطلاب، وتنمية تفكيرهم الإبداعي؛ علي نحو يؤهلهم لخوض مجالات سوق العمل بكفاءة، فضلاً عن تطوير مهارات التواصل، والتفكير الابتكاري، والعمل الجماعي، إلي جانب مهارات اتخاذ القرار، وتبادل المعلومات والخبرات، وذلك بمشاركة محاضرين؛ علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهارة، لنقل الخبرات المهارية، والحياتية للطلاب.

شهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد الشورى أبو زيد خبير التسويق السياسي، ومدرس العلوم السياسية بكلية التجارة، وبمشاركة أحمد نجيب استشاري تطوير الأعمال، والمدير الحالي لتطوير الأعمال لتحالف تكساس الدولي للتعليم، إلي جانب حشد طلابي كبير من مختلف كليات الجامعة

وقدم أحمد نجيب، محاضرةً حول فن صناعة الماركة الشخصية "Personal Branding" ، التي تسلط الضوء علي الأسس والقواعد اللازمة، التي يجب أن يتحلي بها الطلاب والطالبات؛ من أجل صناعة علامتهم الشخصية، والحصول على أفضل الفرص في سوق العمل، بالإضافة إلي كيفية وضع خطة؛ لتطوير الذات، والتي تعد بمثابة خارطة طريق؛ هدفها توجيه مسار الإنسان نحو تحقيق أهدافه في الحياة، وما يريد أن يكون في المستقبل.

جدير بالذكر، أنه يحاضر غداً ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور أحمد الشوري أبو زيد؛ حول: فن الرواية السردية "Story Telling"، بوصفها واحداً من مكونات الماركة الشخصية، والتي ترتبط باستراتيجية التواصل مع الآخرين، وكيفية ربط وتوظيف تلك الاستراتيجية؛ في التحضير لمقابلات التوظيف، إعداد السيرة الذاتية، وخطابات الالتحاق بالجامعات الأجنبية؛ للحصول علي منح دراسية.