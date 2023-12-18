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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات: فوز السيسي بالانتخابات تأكيد لثقة الشعب في قيادته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدمت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، بإسمها وبإسم جامعة مدينة السادات وجميع منتسبيها نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة ومديرين عموم وموظفين وقيادات، التهنئة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

وأكدت “معاوية”، أن فوز الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة يؤكد ثقة الشعب المصري فى القيادة السياسية ويعكس إرادته القوية في حب الوطن لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى مختلف القطاعات .

وأكدت أن إختيار الشعب المصرى بمختلف فئاته، ومشاركة الشباب لترسيخ الديمقراطية وتجديد الثقة في قيادتها الحكيمة الواعية يعكس الرغبة لمواصلة الإنجازات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي بدأها الرئيس "السيسي" .

كما أشادت رئيس الجامعة، بحجم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية والتى وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، متمنية لمصرنا الحبيبه المزيد من التقدم والرخاء بقيادتها الحكيمة الواعية.

الدكتورة شادن معاويه السيسي إنتخابه لفترة رئاسية جديدة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية القيادة السياسية

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