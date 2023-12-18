رئيس جامعة أسيوط: فوز السيسي بولاية جديدة دعم لاستقرار الدولة

بعث الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وأسرة جامعة أسيوط؛ بأسمى وأرق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، والتي تأتي تتويجاً لاختيار الشعب، وثقته؛ في قيادة الرئيس الحكيمة على مدى السنوات الماضية، متمنين له دوام التوفيق والسداد؛ في رفعة وطننا الحبيب مصر.

وأكد الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ؛ أن فوز الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، هو دعم لاستقرار الدولة، وتقوية مؤسساتها، وجيشها، وشرطتها، واستمراراً للإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، واستكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي، والقضاء على الإرهاب، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة؛ تحقيقاً لأهداف ثورة 30 يونيو.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط؛ بجهود، وتحرك الرئيس السيسي على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها؛ في الحفاظ على أمن، واستقرار، وسلامة بلادنا، مشيراً إلى أن فترة الولاية الجديدة ستكون استكمالاً للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة، وتحقيق ما هو أفضل للدولة المصرية تحت قيادة تعمل من أجل الوطن.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط ؛ على مواصلة الجامعة، وكافة قياداتها، ودعمها الكامل، وتأييدها لمسيرة العمل الوطني التي بدأت منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة؛ الداخلية، والإقليمية، والعالمية، وتحقيق عمليات التطوير التعليمية، والبحثية، وتعميق مفاهيم الانتماء لدى طلابها، والوصول لأفضل المستويات في التصنيفات الدولية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، ؛ تسخير كافة إمكانياتها، وخبراتها؛ لتنفيذ خطط التنمية، والاضطلاع بدورها، ومهامها في استراتيجة 2030 ، وتنفيذ برنامج الإصلاح، والمشاركة في المشروعات التنموية العملاقة.

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6% وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

تظلمات من المرشحين

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.