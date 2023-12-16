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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في قاعة المؤتمرات.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية من مدينة نصر

صدى البلد

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.

وأشارت في بيان إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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