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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة منتجات منتهية الصلاحية خلال حملات مكبرة لتموين بورسعيد فى بورفؤاد|صور

حملات مكبرة بمدينة
حملات مكبرة بمدينة بورفؤاد لمجابهة الغش التجارى

تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد أعمال الأجهزة التنفيذية من خلال تنفيذ حملات مكبرة على المطاعم والمخابز ومحال البقالة بنطاق المدينة وذلك لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخلفات وكذا التفتيش البيئي ومراجعة مدى الإلتزام بالإشتراطات البيئة .


وأكد رئيس مدينة بورفؤاد نجاح الحملات فى مصادرة بعض المواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وتم مصادرة المضبوطات وإعدامها على الفور.

شارك فى الحملات بناء على التنسيق بين رئيس مدينة بورفؤاد ومحمد عوض وكيل وزارة التموين فى بورسعيد محمد سعد مدير التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد و موظفى مراقبة الأغذية ولجنة من الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة شملت إدارة شئون البيئة والمتابعة والإشغالات ورخص المحلات والتحصيل .

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وشدد رئيس مظينة بورفؤاد أن الحملات جاءت إنطلاقاً من توجيهات  اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين .

حملات مكبرة بمدينة بورفؤاد لمجابهة الغش التجارى

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ومن جانبه وجه  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية فى محافظة بورسعيد لتشديد الرقابية الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة محال تحضير المأكولات والتعامل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين مشدداً على بذل أقصى جهد لتكثيف المرورعلى جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري .

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