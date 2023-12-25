خلال زيارته لعدد من الكنائس اليوم محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، كنيسة القديس نيقولاس وكنيسة سانت اوجيني ، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، و بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي. والاسلامي

وشارك محافظ بورسعيد الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات ، وأضاف المحافظ ، أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

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وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.