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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب ظهر بورسعيد يتأهلون للمشاركة فى البطولة الدولية بمدينة ليون| تفاصيل

طلاب ظهر بورسعيد
طلاب ظهر بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن حصد طلاب مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد عددا من المراكز المتقدمة فى المسابقة الوطنية للمهارات world skills  على مستوى الجمهورية المؤهلة للمشاركة فى البطولة الدولية المقامة بمدينة ليون بفرنسا سبتمبر القادم.

وأكدت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن نتيجة المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أحمد مصطفى بالمركز الأول والطالب أحمد الشابورى بالمركز الثالث فى مهارات التركيبات الكهربائية كما فاز الطالب إبراهيم بسام بالمركز الأول والطالب محمود عزب بالمركز الثاني والطالب أيمن جمعة بالمركز الثالث والطالب مهاب خالد محمد بالمركز الرابع فى مهارات الطاقة المتجددة.

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وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد  بجهود الطلاب المشاركين والمشرفين القائمين على المسابقة متمنية لهم تحقيق المزيد من التقدم والنجاح على الصعيد الدولي.

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