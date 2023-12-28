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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مياه القناة: إعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الأمطار بالسويس والإسماعيلية بورسعيد

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، حالة الطوارئ القصوى، وانتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات إقليم القناة الثلاثة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك استعدادا للطقس السيئ وسقوط أمطار وفقا لللبيان الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

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وقال “عصمت”، إنه تمت مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، لافتا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة مدربين علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أية أزمات.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، ترمز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مضيفا علي جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مع توفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وكان رئيس مياه القناة، قد عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

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