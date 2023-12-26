تجارية الإسماعيلية: إعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف، بحضور هيئة المكتب وأعضاء المجلس لمناقشة جدول أعمال تضمن عددا من الموضوعات كان أبرزها ملف تطوير المعرض الدائم للغرفة بنادي المنتزه.

حضر الاجتماع أيضا، جلال الطاهر نائب أول واسامة العدوي نائب ثان وأحمد سامي سليم امين مساعد صندوق الغرفة، ومن أعضاء مجلس الإدارة امال محمود، احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، ، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن، محمد السيد مدير الغرفة.

ناقش المجلس عددا من الموضوعات، منها ترشيح عدد من العاملين للحصول علي سلسلة من البرامج التدريبية في إطار برنامج الدعم الضريبي المنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، إضافة إلي عرض المذكرة المقدمة من مدير عام الغرفة بخصوص مقابل الخدمة المميزة علي الشهادات.

وتقرر في نهاية الاجتماع، إعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه باعتباره أول معرض دائم علي مستوي الجمهورية، تم افتتاحه قبل سنوات، وحظي باهتمام كبير.

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