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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في إنقلاب سيارة عمال بطريق الدواويس الإسماعيلية الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخصا مصرعه، وإصابة 14 أخرين، جراء إنقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال كانو يستقلونها علي طريق الدواويس الإسماعيلية الصحراوي أمام مفارق خيري.


تلقي اللواء هشام مروان، شبانة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن مصرع شخصاً وإصابة 14 أخرين جراء إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمالة كانو يستقلونها علي طريق الدواويس الاسماعيليه الصحراوي امام مفارق خيري وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى حميات التل الكبير المركزي ونقل باقي المصابين لمستشفى القصاصين التخصصي وجامعة قناة السويس لتلقيهم العلاج اللازم.

دفع مديري مرافق إسعاف الإسماعيلية والشرقية، بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى حميات التل الكبير والمصابين بين مستشفي القصاصين التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعه قناة السويس لتلقيهم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

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