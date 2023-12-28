انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار بأحياء بورسعيد | شاهد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار ، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

محافظ بورسعيد يعلن انتشار الأطقم الفنية بجميع أحياء المحافظة لهذا السبب IMG-20231228-WA0017 IMG-20231228-WA0012 IMG-20231228-WA0014 IMG-20231228-WA0018 IMG-20231228-WA0015 IMG-20231228-WA0011 IMG-20231228-WA0008 IMG-20231228-WA0010 IMG-20231228-WA0009 IMG-20231228-WA0013

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن جميع الأحياء ومدينة بور فؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير مستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر في كل الأحياء.

وأكد محافظ بورسعيد علي المتابعة اللحظية لحالة الطريق واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، فضلا عن متابعة مدى كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.