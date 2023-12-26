مشيدة بانتظام حضور الطلاب.. وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، عددا من مدارس المرحلة الابتدائية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

مشيدة بانتظام حضور الطلاب وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عدد من المدارس IMG-20231226-WA0057 IMG-20231226-WA0059 IMG-20231226-WA0060 IMG-20231226-WA0054 IMG-20231226-WA0058 IMG-20231226-WA0063 IMG-20231226-WA0062 IMG-20231226-WA0061 IMG-20231226-WA0055 IMG-20231226-WA0056 IMG-20231226-WA0052 IMG-20231226-WA0053

وشملت جولة وكيل تعليم بورسعيد التفقدية مدارس الكويت الابتدائية وأسامة بن زيد الرسمية للغات والصفا الابتدائية و6 أكتوبر الابتدائية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذه الجولة تأتى في إطار متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس بورسعيد مشددة على المتابعة اليومية لغياب الطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية.

كما تفقدت وكيل تعليم بورسعيد قاعات رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة مشيدة بدور المعلمات في بناء شخصية الطفل وتوسيع مداركه في هذه المرحلة العمرية المبكرة.