مشيدة بانتظام حضور الطلاب.. وكيل تعليم بورسعيد تتفقد عددا من المدارس

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، عددا من مدارس المرحلة الابتدائية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.
وشملت جولة وكيل تعليم بورسعيد التفقدية مدارس الكويت الابتدائية وأسامة بن زيد الرسمية للغات والصفا الابتدائية و6 أكتوبر الابتدائية.
وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذه الجولة تأتى في إطار متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس بورسعيد مشددة على المتابعة اليومية لغياب الطلاب وتفعيل الأنشطة التربوية.
كما تفقدت وكيل تعليم بورسعيد قاعات رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة مشيدة بدور المعلمات في بناء شخصية الطفل وتوسيع مداركه في هذه المرحلة العمرية المبكرة.