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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادًا للإسماعيلي.. المصري يتعادل مع الرباط والأنوار وديًا

استعدادًا للاسماعيلي..
استعدادًا للاسماعيلي.. المصري يتعادل مع الرباط والأنوار وديً

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع ضيفه فريق الرباط والأنوار الذي يقوده فنيا لاعب المصري السابق الكابتن حسن العشري بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب النادي المصري الاجتماعي وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد الشناوي واسلام عفيفي وأحمد الدردير.
 

تأتي المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام شقيقه الاسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم محمد الشامي بالهدف الأول للنادى المصري في الدقيقة السادسة عشر ، قبل أن يحرز السيد ربيع لاعب منتخب مصر للشباب تحت 18 عام هدف التعادل للرباط في الدقيقة الثانية والثلاثين.
 

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وفي الشوط الثاني تقدم كريم طه بالهدف الثاني للرباط في الدقيقة الثامنة عشر ، فيما أحرز الكاميروني فرانك ايتوجا هدف التعادل للنادى المصري في الدقيقة الثامنة والثلاثين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مثل المصري في الشوط الأول : عصام ثروت لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، عمرو موسى  ، باهر المحمدي ، حسين السيد  لخط الظهر ، ايزي ايميكا  ، محمود حمادة  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي ميدو جابر ، حسن علي  ، غيلاس جناوي  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

وعلى مدار  الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بتشكيل مكون من  محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، أحمد أيمن منصور ، محمد دبش ، عمرو سعداوي  لخط الظهر ، أسامة الجزار  ، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا، الياس الجلاصي ، سمير فكري  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.

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