للتهنئة بعيد بورسعيد القومى .. الغضبان يستقبل رئيس المحكمة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد ، والوفد المرافق بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى ال67 لعيد بورسعيد القومي.

وأشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات المحافظ المتواصلة والتى حققت تطورا فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر و التقدير لرئيس محكمة بورسعيد، على تهنئته بمناسبة عيد النصر، متمنيا أن تعاد الأعياد على مصرنا الحبيبة في رخاء و تقدم، كما أشاد المحافظ بجهود العاملين داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة، و دور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.