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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يتفقدون ساحة المشير طنطاوي

استكمالا لجولتهم
استكمالا لجولتهم بحي الضواحي ببورسعيد وزيرا " التنمية المحلي

خلال جولتهم بحي الضواحي ببورسعيد،  تفقد اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية،  يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الثلاثاء،  ساحة المشير طنطاوي، خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد للمرور على المشروعات القومية و التنموية،  رافقهم خلالها عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

استكمالا لجولتهم بحي الضواحي ببورسعيد وزيرا " التنمية المحلية " و الزراعة "

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وأشار اللواء، هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية إلى أن بورسعيد تشهد طفرة فى المعالم الترفيهية والسياحية  والتى لم تحدث من قبل، نظرا لخطة التنمية الشاملة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد والتى تهدف فى المقام الأول، توفير كافة سبل الراحة للمواطن من خلال التطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بكافة الأحياء،  موجها باستمرار الحفاظ على المستوى الحضاري للحدائق خاصة وأنها تقع في مدخل بورسعيد الجنوبي و تمثل واجهة حضارية أمام الزائرين.

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وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يتفقدون مصنع تدوير القمامة

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن ساحة المشير طنطاوي بحي الضواحي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق وتفعيل مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت بشكل كبير فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

وأشار المحافظ،  أن حديقة المشير طنطاوى تزين حى الضواحى ببورسعيد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع و تضم أماكن جلوس وكشك موسيقى ونافورات ولاند سكيب على أعلى مستوى.. موضحا ، أن تطوير ساحة المشير طنطاوي تأتي استمرارا لخطوات المحافظة نحو الارتقاء بمنظومة السياحة، وفى إطار الاهتمام بإضفاء الطابع الحضاري والجمالي فى المناطق الحيوية والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وباعتبارها تقع في منطقة حيوية، بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوى "البترول سابقا" وشارع الرحاب، وذلك تماشيا مع أعمال التنمية والنهضة التى شهدها الحي فى العديد من المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الساحة الجديدة بحي الضواحي تضاهي شارع 3/7 في كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة وواحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقي وعدد من النافورات بالإضافة إلي "لاند سكيب" علي أعلى مستوى،  وباعتباره تقترب من الميناء البري الجديد والذي يعد أكبر المشروعات الخدمية التي أقامتها بورسعيد مؤخرا و تشهد إقبالا من المواطنين من مختلف المحافظات

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