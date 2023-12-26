محافظ بورسعيد: مركز إصدار تراخيص المحال يحقق أفضل مستوى من الخدمات

تفقد اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ، لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة.

وزيرا " التنمية المحلية " و الزراعة " ومحافظ بورسعيد يتفقدون سير العمل IMG-20231226-WA0089 IMG-20231226-WA0090 IMG-20231226-WA0087 IMG-20231226-WA0091 IMG-20231226-WA0088 IMG-20231226-WA0093 IMG-20231226-WA0092 IMG-20231226-WA0095 IMG-20231226-WA0094 IMG-20231226-WA0084 IMG-20231226-WA0083 IMG-20231226-WA0086 IMG-20231226-WA0085 IMG-20231226-WA0076

وتفقد " ٱمنة " و "القصير" و الغضبان " أقسام المركز، خلال تلقي الخدمات للمواطنين، وحرصوا على التواصل مع عدد من المواطنين للتعرف على ٱرائهم في المركز الجديد وأداء العاملين بالمركز.

ولأعرب المواطنون عن فخرهم بالمركز والذي يعد الاول من نوعه على مستوى الجمهورية وساهم في سرعة وسهولة الخدمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، كما أشاد بجهود العاملين داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موضحا أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

من جانبه، أكد "محافظ بورسعيد" أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق أسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد أعلن عن حصول مركز التراخيص على شهادة الجودة "الأيزو" خلال كلمته بالمؤتمر الذى تم عقده فى الديوان العام للمحافظة بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة، على هامش افتتاح وتفقد عدد من المشروعات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وتم إنشاء وافتتاح مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بالحى، فى وقت سابق، وذلك فى إطار مشروع مصر الرقمية، وعمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد.

وتشمل المنظومة الرقمية كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، بما يحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة، وتم استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المراكز التكنولوجية وإدارات الأحياء ويضم المركز، إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإدارى وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم فى تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابها عند تلقى الخدمات الخاصة بهم.