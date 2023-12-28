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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير صودا كاوية ومادة الايثلين وتفريغ رخام بميناء غرب بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 استقبل  ميناء غرب بورسعيد  السفينة HITRA القادمة من قبرص وذلك لشحن 5500 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

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كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MARMARA  القادمة من تركيا لشحن  1945 طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مرة أخرى  إلى تركيا .

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة CHRIST القادمة من اليونان لتفريغ 2697 طن رخام بالميناء .

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية  لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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