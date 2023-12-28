وكيل تعليم بورسعيد: تسليم 95% من أجهزة التابلت للطلاب| شاهد

تابعت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عملية تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بمدارس المحافظة.

هالة عبد السلام . تعليم بورسعيد استعد لاختبارات التابلت ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٧٤٤ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٧٤٧ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦٥٢ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦٣٣ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦٢٤ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦٢٢ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦١٩ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦١٧ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٦١٣ ٢٠٢٣١٢٢٨_١١٣٥٥٤

هذا وتفقدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد عملية تسليم أجهزة التابلت بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، حيث التقت بالطالبات وأولياء الأمور واستمعت إلى آرائهم فى تسهيل عملية التسليم، وكذا الاستقبال لأولياء الأمور بالمدارس من قبل إدارة المدرسة.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أنه تم تسليم 95% من أجهزة التابلت المقرر تسليمها للطلاب والطالبات، وجار استكمال باقي الأجهزة بداية الأسبوع المقبل.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن المديرية اتخذت تدابيرها مع جميع الجهات المعنية بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، للاستعداد لإجراء الاختبارات إلكترونيا على أجهزة التابلت للصفوف الأول والثاني الثانوى.