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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير خام الكلينكر والملح وتفريغ فحم بموانئ المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

تصدير خام الكلينكر
تصدير خام الكلينكر والملح وتفريغ فحم بموانئ المنطقة الاقتص

استمرت عمليات  شحن خام الكلينكر والملح،  وتفريغ فحم  بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد  التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة MAROUDIO القادمة من دمياط لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة GWMATHILDE القادمة من الهند وذلك لشحن 42750 ألف طن من خام الكلينكر إلى غينيا حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الاول لخام الكلينكر من ميناء شرق بورسعيد.

كما استقبل الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة LADY KHADIJA القادمة من دمياط وذلك لشحن 7300 طن ملح إلى سلوفينيا.

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كما انتهى الميناء من تفريغ السفينة ELENA  القادمة من أسبانيا وذلك لتفريغ 22800  طن من الفحم بنظام السحب المباشر  حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت ، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق  إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء  .

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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