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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: منطقة فاطمة الزهراء شهدت تطويرا شاملا

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا " التنمية المحلية " و الزراعة " ومحافظ بورسعيد

افتتح اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، التي نفذت بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ورافقهم خلالها عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
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وفي أجواء احتفالية حضرها أهالي منطقة فاطمة الزهراء وحي الضواحي، ووسط هتافات و"زغاريد" من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم للانتهاء من التطوير ورفع كفاءة المنطقة إلى أعلى مستوياتها.

وخلال تفقده، أعرب وزير التنمية المحلية عن فخره بمعدل الإنجاز الذي شهدته فاطمة الزهراء، والتي تحولت لمنطقة حضارية من الطراز الأول، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد ومتابعته الميدانية لسير العمل أولا بأول.

وفي كلمته، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي المنطقة بانتهاء التطوير ورفع كفاءة العمارات داخليا وخارجيا، والشوارع والإضاءة، مقدما الشكر لمؤسسة مشكاة نور والذي كان لها الدور الأكبر في عملية التطوير التي تمت بالشراكة مع المحافظة

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وأبدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سعادته الشديدة للانتهاء من تطوير الشامل لمنطقة فاطمة الزهراء، وقال إنه كان يحضر في نفس المكان من سنة 2011 ولم تكن المنطقة قد تم بناؤها بعد وكانت عبارة عن عشوائيات، إلا أن الدولة أقامت بها مساكن على مستوى عال، وأعادت رفع كفاءتها بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور، وقامت بصيانات داخلية داخل الوحدات السكنية وعدلت كل شيء بها، بالإضافة إلى التطوير الخارجي للعمارات ودهانها وظهورها بأفضل شكل.

وزيرا " التنمية المحلية " و الزراعة " ومحافظ بورسعيد

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إلى جانب تطوير شوارع منطقة فاطمة الزهراء وتزويدها بأعمدة إنارة جديدة، بعد أن كانت المنطقة تضج بالعشوائيات لتصبح بيئة صالحة للحياة الكريمة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتعليم أبنائنا وأحفادنا كيفية الاهتمام بالنظافة والنظام والتعليم والسلوك القويم، مشيرا إلى أن المستهدف هم الأطفال والطلبة الذين نتمنى أن ينمو في أجواء جيدة تضمن لهم حياة أفضل.

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